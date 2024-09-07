D Vitamini Denilince Üzerine Yok: Kemik İltihabını Söküp Atıyor, Ağrıları Azaltıyor

Uzun süreli oturma, yetersiz fiziksel aktivite ve aşırı ekran kullanımı, kötü duruş alışkanlıklarına yol açarak iskelet ve kemik sağlığımız üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor. Özellikle kemiklerin güçlenmesi ve kemiklerdeki iltihaplanmanın önlenmesi için günlük hayatımızda bazı küçük değişiklikler yapmak büyük fayda sağlayabilir.

Hareketsiz yaşam tarzı, kemiklerin sağlıklı kalması için gereken mekanik zorlanmayı azaltır. Kemikler fiziksel stresle karşılaşmadığında, kemik yapısı zayıflamaya başlar ve kemik erimesi hızlanır. Bu durum, zamanla kemik yoğunluğunun azalmasına, kırık riskinin artmasına ve osteoporoz gibi ciddi kemik rahatsızlıklarına neden olabilir.

Bunun yanı sıra, uzun süre yanlış pozisyonda oturmak omurga ve eklemlerde baskı yaratır, bu da sırt ağrıları ve eklem sertliklerine yol açabilir. Özellikle yaşlı bireylerde bu durum, kemik dokusunun hızlı bir şekilde parçalanmasına ve daha kırılgan hale gelmesine sebep olur.

Kaynak: Gerçek Gündem