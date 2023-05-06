Nemrut'un ayıları kış uykusundan uyandı

Bitlis’in Tatvan ilçe sınırları içerisinde yer alan Nemrut Krater Gölü çevresinde aylardır kış uykusunda olan ayılar, havaların ısınmasıyla birlikte uyandı. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Nemrut Krater Gölü'nü kendilerine yaşam alanı belirleyen ayılar, yerli ve yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Kış uykusundan uyanan ayıları ilk kez görüntüleyen Bitlis Eren Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, Nemrut'ta gece saatlerinde bir anda 6-7 ayının çevrelerini sardığını söyledi. Önen, "Nemrut Krater Gölü'nün yollarının açılması ile birlikte doğaseverler doğayla bütünleşme