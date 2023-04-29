Kocaeli'de pelikanın midesinden çıkan şoke etti!

Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya’da pelikan, bir ziyaretçinin atmış olduğu pet şişeyi yuttu.

Durumun fark edilmesi üzerine Ormanya’da bulunan uzman ekipler tarafından pelikana müdahalede bulunuldu.

BALIKLA BESLENDİ

Ardından pelikan yeniden gölete bırakılarak balıkla beslendi. Pelikanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem