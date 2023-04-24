Afacan köpek başını janta sıkıştırdı, imdadına itfaiye yetişti

Ordu’nun Perşembe ilçesinde Gülderen Özsoy’a ait yavru köpek bahçede bulunan otomobil jantına kafasını sıkıştırdı. Özsoy'un uğraşları yetersiz kalınca çağrı üzerine itfaiye yavru köpeği kurtardı.

Ordu’nun Perşembe ilçesinde otomobil jantına sıkışan yavru köpeği Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı.

Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi’nde yaşayan Gülderen Özsoy’a ait yavru köpek bahçede bulunan otomobil jantına kafasını sıkıştırdı. Köpeğinin sesini duyan ve kendi imkânlarıyla kurtarmaya çalışan Gülderen Özsoy, uğraşları sonuçsuz kalınca itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptığı çalışma ile yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan ve sağlık durumu iyi olan yavru köpek sahibine teslim edildi. Köpeğin sahibi Gülderen Özsoy’da yardımları için Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkürlerini iletti.

 

Kaynak: İHA

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