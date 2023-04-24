Hatay İskenderun'da hortum çıktı!

Meteoroloji'nin uyardığı yağışlı hava ara ara Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili oluyor.

Bugün sabah saatlerinde etkili olan yağışlı havanın yanı sıra Akdeniz'de hortum çıktı. Bulutlarla birleşen hortum bir süre sonra etkisini kaybederken o anlar cep telefonu görüntüsüne de yansıdı.

OLUMSUZ DURUM YAŞANMADI

Hortum nedeniyle herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem