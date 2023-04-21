3 kişinin bulunduğu otomobil, Munzur Nehri’ne uçtu

Tunceli’de içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, Munzur Nehri’ne uçtu. Arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, Munzur Nehri'ne uçtu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, arama çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Olay, Tunceli-Ovacık Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, Munzur Nehri'ne uçtu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Suda kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışmaların başladığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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