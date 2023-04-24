Dikkatsiz sürücüler bomboş kavşakta çarpıştı

Balıkesir'de dikkatsiz davranan sürücüler bomboş kavşakta çarpıştı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Son Güncelleme:

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Gündoğan Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Boş kavşağa giren Şaban K.'nine kullandığı 10 BK 779 plakalı motosiklet, Yunus K. idaresindeki 34 DJY 516 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Şaban K. hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Hatay İskenderun'da hortum çıktı! İskenderun'da hortum çıktı!
Düştüğü yerden kalkamayan obez yurttaş için ekipler seferber oldu Düştüğü yerden kalkamayan obez yurttaş için ekipler seferber oldu
3 kişinin bulunduğu otomobil, Munzur Nehri’ne uçtu 3 kişinin bulunduğu otomobil, Munzur Nehri’ne uçtu
Depremin vurduğu Adıyaman'da buruk bayram sevinci Depremin vurduğu Adıyaman'da buruk bayram sevinci
'Bitik olduğumuz bir dönemdi, kira ödememiz gerekmediğini söylediler' 'Bitik olduğumuz bir dönemdi, kira ödememiz gerekmediğini söylediler'
Hatay'da bayram öncesinde mezarlıklarda büyük hüzün Hatay'da bayram öncesinde mezarlıklarda büyük hüzün
Depremde ölenlerin kabirlerine şeker bıraktılar Depremde ölenlerin kabirlerine şeker bıraktılar
Bu kahvehanede vefat eden müdavimler fotoğraf çerçevesinde yaşatılıyor Bu kahvehanede vefat eden müdavimler fotoğraf çerçevesinde yaşatılıyor
Bursa'da dalgın şoför yaşlı kadına çarptı! Dalgın şoför yaşlı kadına çarptı!
Asırlık çayın deprem sonrası yer altına girmesi böyle görüntülendi Asırlık çayın deprem sonrası yer altına girmesi böyle görüntülendi
Mersin'deki yangın yeri dron ile görüntülendi Mersin'deki yangın yeri dron ile görüntülendi
Bayram sofralarına dikkat Bayram sofralarına dikkat
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomistlerden döviz hesabı olanlara uyarı Ekonomistlerden döviz hesabı olanlara uyarı
İktidara yakın şirket, anket sonuçlarını paylaştı: Erdoğan ilk turda kazanıyor İktidara yakın şirket, anket sonuçlarını paylaştı
Kulislerde konuşulanlar ortaya çıktı | Son anketlerin AKP'deki yankıları: 'Bu koşullarda mucize' Son anketlerin AKP'deki yankıları: 'Bu koşullarda mucize'
Galatasaray'da kaos büyüyor: Okan Buruk suçladı, Gomis yalanladı; 'Muslera tarafını seçti' iddiası Galatasaray'da kaos: Okan Buruk suçladı, Gomis yalanladı; 'Muslera tarafını seçti' iddiası
Son anket: Seçim ikinci tura kalıyor, Kılıçdaroğlu 1.3 puan farkla kazanıyor Son anket: Seçim ikinci tura kalıyor, Kılıçdaroğlu 1.3 puan farkla kazanıyor