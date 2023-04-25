İstanbul'da facia: Kafasına beton parçası düşen kadın hayatını kaybetti

Avcılar Merkez Mahallesi Taner Kışlalı Caddesi’nde meydana gelen olayda Mahbup Uzunay (38), cadde üzerindeki iş merkezinin 2. katında bulunan bir tıp merkezine annesini getirdi.

Aşağıda annesini bekleyen kadının kafasına tıp merkezinin de bulunduğu binanın tuğla ve sıva parçaları düştü.

Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.