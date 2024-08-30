10 Bin TL Kira Ödediği Evden Çıkmak İçin 2 Milyon Lira İstedi

Magazin dünyasının ünlü simalarından Kaya Çilingiroğlu, yaşadığı sitedeki komşuları ile büyük bir tartışma yaşadı. Kentsel dönüşüme girecek apartman dairesinden çıkmayan Çilingiroğlu, 10 bin TL kira ödediği daireden taşınmak için masrafların karşılanmasını istedi ve 2 milyon TL'lik taşınma yardımı istedi.

10 Bin TL Kira Ödediği Evden Çıkmak İçin 2 Milyon Lira İstedi - Resim: 1

Hülya Avşar ile yaptığı evlilikle birlikte Türk magazininin tanınan figürleri arasına giren Kaya Çilingiroğlu, son yıllarda spor yorumculuğu yaparak ekranlarda yer almaya devam ediyor.

Etiler'de kiracı olarak yaşadığı apartman dairesinin kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılacak olması, Çilingiroğlu ve site sakinleri arasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Depreme dayanıklı olmadığı anlaşılan binada bulunan 14 dairenin sahipleri, kentsel dönüşümün başlaması için evlerini boşalttı.

EVİ BOŞALTMADI, İSTEKLERİ BİTMEK BİLMEDİ

Ancak binada yaşamaya devam eden ve uygun bir kira bedeli ödediği için evi boşaltmak istemeyen Kaya Çilingiroğlu ve iki komşusu, binada yaşayanları adeta çileden çıkardı.

Sabah'ta yer alan habere göre Çilingiroğlu'nun ve iki komşusunun daireden ayrılmak istememesi, inşaat sürecinin başlayamamasına neden oldu. Taşınmak için ev sahibi ile pazarlık masasına oturan Çilingiroğlu'nun istekleri ise görenleri hayrete düşürecek türden.

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