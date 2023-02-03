Taraftarların üzerine çıktığı otobüs durağı çöktü
ABD’de zaferin dozunu kaçıran taraftarların üzerine çıktığı otobüs durağı, ağırlığı taşıyamayarak çöktü.
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Amerikan futbol ligi takımlarından Eagles’ın taraftarları, San Francisco 49ers'a karşı elde ettikleri galibiyetin dozunu kaçırdı.
Maçın ardından Philadelphia kentinde sokaklara dökülen taraftarlar, trafik lambalarına ve otobüs durağının üzerine çıktı.
YARALANANLAR OLDU
Üzerindeki kalabalığı taşıyamayan otobüs durağı çöktü. O anlar amatör kameralara yansırken, yaralananlar olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA