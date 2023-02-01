69 yaşındaki antrenör, şampiyon torunlar yetiştiriyor

Yozgat'ta 13 yaşında tekvando ile dövüş sporlarına başlayan boks, karate, kick boks gibi branşlarda kendini geliştiren ve ilerleyen yaşına rağmen spordan kopmayan Mustafa Zararsız, bu branşlarda hem spor yapmaya hem de sporcu yetiştirmeye devam ediyor.

Önce çocuklarını şimdi de torunlarının antrenörlüğünü yaptığını belirten Mustafa Zararsız, "10-15 yıl arasında antrenörlük yapıyorum. Önce çocuklarımı yetiştirdim şimdi de torunlarımı yetiştiriyorum. Torunlarımın ikisi de milli sporcu, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şampiyon sporcular yetiştiriyorum. Ben spor hayatıma 13 yaşımda tekvando ile başladım. Boks, karate ve judo yaptım. Bu yaşımda hem dinç kalmak için kendim spor yapıyorum hem de torunlarımı şampiyonalara hazırlıyorum hem de gençlere örnek oluyorum, burada spor yapıyoruz. Amacım çocukları kötü alışkanlıklarından kurtarmak. Bu zamana kadar yüzlerce sporcu yetiştirdim" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA