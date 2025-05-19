Abdullah Kavukçu, Osimhen'e Yapılan Teklifi İlk Kez Açıkladı

Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u sahasında 3-0 mağlup eden Galatasaray, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Türkiye Kupası zaferinin ardından sezonun ikinci kupasını kaldıran sarı-kırmızılı ekip, böylece üst üste üçüncü, toplamda ise 25. şampiyonluğuna ulaştı.

Galatasaray’ın tarihi başarısı, tv100 ekranlarında yayınlanan "Ersin Düzen ile Futbolun 100’ü" programında masaya yatırıldı. Programda Tümer Metin, Haluk Yürekli, İbrahim Seten ve Murat Aşık değerlendirmelerde bulunurken; Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukçu da canlı yayına telefonla bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu.

'ÇITA ARTIK ÇOK FARKLI'

Kavukçu, şampiyonlukla ilgili olarak, "Bütün oyunlar ve algılar boşa çıktı. Çok güzel bir şampiyonlukla 5. yıldızı taktık. Rakiplerimizin bize yetişmesi için durmamız ve kadromuzu dağıtmamız lazım. Artık rakiplerimizle ilgili çok fazla konuşmak istemiyoruz. Çıta çok farklı artık" dedi.

OSİMHEN İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA

Galatasaray’ın sezon başında 9 milyon euro kiralama bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Osimhen için yapılan teklifi de ilk kez açıklayan Kavukçu, "Osimhen'e 'Eğer kalmak istiyorsan bonservisini almaya ve ücretini vermeye hazırız' dedik. Türkiye’yi çok seviyor ama hayatın gerçekleri var. Sezon sonuna kadar durum netleşir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

TAKIMIN YILDIZI OLD.U

Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon 40 maçta 36 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek takımın en önemli parçalarından biri oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun bonservisini almak isterse 66 milyon euro ödemek zorunda.

'FENERBAHÇE' AÇIKLAMASI

Transfer gündemine de değinen Kavukçu, Fenerbahçe ile yaşanan rekabete dikkat çekti. "Fenerbahçe genelde bizim belirlediğimiz futbolculara talip oluyor. Ekibimiz doğru iş yapıyor. İlk önce biz teklif yapıyoruz. Sonra Fenerbahçe gidip teklif yapıyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın elinden aldık gibi bir durum yok. Skriniar olayı da çok net. Birisi sizden 3 milyon fazla verip aldı diye bunu başarı görmemek lazım." dedi.

Ayrıca Osimhen’in Fenerbahçe’yi tercih edeceğini sanmadığını belirten Kavukçu, oyuncunun Avrupa ve Suudi Arabistan’dan gelecek tekliflere odaklandığını söyledi. “Taraftarımız rahat olsun, Osimhen'i tutmak için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz.” dedi.

Kaynak: tv100