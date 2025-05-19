Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 19 Mayıs Mesajları: Minnetle Anıyoruz

Türkiye'nin dört bir yanındaki spor kulüpleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yayımladıkları mesajlarla coşkuyla kutladı. Kulüpler, bu özel günün anlam ve önemine dikkat çekerek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları saygı ve minnetle andı.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 19 Mayıs’ın Türk milletinin bağımsızlık yolundaki ilk adımı olduğunu vurguladı. Mesajda, “Atatürk’ün 'Bütün ümidim gençliktedir' sözünden ilham alarak, gençleri yalnızca sporla değil, vatan sevgisiyle de donatmayı ilke ediniyoruz” denildi. Kulüp ayrıca, 1935 yılında Beşiktaşlı yönetici Ahmet Fetgeri Aşeni’nin önerisiyle 19 Mayıs’ın bayram olarak kabul edilmesinin ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kulübü, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 106. yılında yayımladığı mesajda, bu anlamlı günü Türk gençliğine armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve şehitleri saygı ve rahmetle andı. 19 Mayıs'ın, milletin bağımsızlık mücadelesinde bir dönüm noktası olduğu hatırlatıldı.

GALATASARAY

Galatasaray Kulübü ise mesajında, Atatürk’ün Samsun’a ayak basarak başlattığı bağımsızlık mücadelesinin izinden yürümeye kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti. Kulüp, bu kutlu günün sonsuza dek gururla anılacağını vurguladı.

Kaynak: AA