Spor Yazarları, Galatasaray’ın 25. Şampiyonluğunu Yorumladı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u evinde 3-0 mağlup eden Galatasaray, sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Sarı-kırmızılıların bu önemli başarısı, spor yazarlarının gündemindeydi. Yazarlar, Galatasaray’ın hem Kayserispor karşısındaki üstün performansını hem de sezon boyunca sergilediği istikrarlı oyunu değerlendirdi.

'GALATASARAY BİR FİNAL YAPMA USTASIDIR'

Galatasaray bir final yapma ustası! - Uğur Meleke | Benim bu meslekte 20’nci sezonum. Bu 20 sezonun 10’unda Galatasaray şampiyon olmuş, yani diğer tüm takımların toplamı kadar. Bence en az bunun kadar çarpıcı bir başka detay da, bu 20 sezonda yarışın içinde varlarsa hep şampiyon olmaları. Son 20 yılda yalnızca 2 kez ikinci olmuşlar ve o iki sezonda da aslında tam olarak yarışın içine girememişler. Ersun Yanal’ın 2014 Fenerbahçe’si çok erken kopmuştu. Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ı da sezonun son 5-6 haftasına bayağı avantajla girmişti. Yani son 20 yıl için şu cümleyi kurarsak sanırım yanılmış olmayız: Galatasaray yarışın içindeyse şampiyon oluyor. Final yapmayı çok iyi beceriyor. Bir başka dikkat çekici detay da şu: Galatasaray son çeyrek yüzyılda oynadığı 8 Türkiye Kupası finalinin tamamını kazanmış. Bir UEFA Kupası finali oynamış, kazanmış. Bir Avrupa Süper Kupa oynamış, kazanmış. 21’inci yüzyılın Galatasaray’ı, bir final ustası. Bu sezon bir kez daha kanıtladı bunu. (HÜRRİYET)

'ŞAMPİYONUN ŞOV GECESİ'

Şampiyonun şov gecesi - Osman Şenher | Dün gece tamamen trübünler de oynanan futbol da şov ağırlıklıydı. Taraftar “takımım bir puan alsa şampiyon oluruz” diyordu, bunun karşılığında üç gol atıldı, bir çok gol pozisyonuna girildi ve herkes mutlu oldu. Galatasaray Kulübü maç sonrasına da iyi hazırlanmış... Işık gösterileri, havai fişekler, konfetiler gerçekten rüya gibi bir görüntüyü ortaya çıkardı. İşin özü şu; bu sezon sarı-kırmızılılar oynadıkları futbolla şampiyonluğu analarının ak sütü gibi helalinden kazandılar. Hiç bir rakibinin futbolu bu seviyeye ulaşamadı. Ağustos ayında bu yarışa başladılar, önce Türkiye Kupası’nı aldılar, şimdi de Kayserispor’u yenerek şampiyon oldular... Hedeflerine ulaştılar... Taraftar mest olmuş, yönetim kral gibi herkes tarafından seviliyor, Okan hoca üç sene üst üste şampiyonluğu kazanmış... Futbolcular görevlerini mükemmel yapmışlar. Bütün sorunları dışarıya vurmadan aralarında çözmüşler... Karşılığını da dün gece şampiyon olarak aldılar... Bize de şampiyonu alkışlamaktan başka bir şey düşmez... Tebrikler Galatasaray... (MİLLİYET)

'PENTA GALATASARAY'

Attila Gökçe: Sadece sportif başarı değil bu… En iyi futbolcuları bir araya getirerek ülkenin en değerli takımını oluşturdular. Osimhen gibi bir golcüyle zor zamanları keyifli günlere dönüştürdüler, Galatasaray büyüklüğünü daha da geliştirerek sosyolojik bir başarı elde ettiler. Peş peşe gelen şampiyonluklarla küçük çocukların rüyalarını, hayallerini ve umutlarını yeşerttiler. Kayserispor’un temiz oyunu, Barış Alper, Osimhen ve umumi arzu üzerine penaltıyı gole çeviren Muslera’nın yarattığı eğlence ortamı herkese enerji kazandırdı. Bu başarının çok büyük değeri var… Kitabı yazılacak kahramanlık öyküleri de tüm ayrıntılarıyla tarihe geçecektir elbet. Bizler çok soylu ve temiz bir maceranın tanıkları olduk. Vicdanımızdan gelen sesle “Penta Galatasaray” diyoruz. Hepsi de emeğin kahramanı olan çocukları alkışlıyoruz. (Milliyet)

'FIRTINALARDAN KURTULMAYI BAŞARDI'

Heykeli dikilir - Serkan Akcan | Samsunspor maçından itibaren Galatasaray, dün gece Kayserispor’u sürklase ettiği oyunu icra etmeye başladı. Oysa Okan Buruk için sezonu üçe ayırmak gerek. Ocak ayına kadar Mertens’li 4-2-3-1. Şubat ayında Morata ve Cuesta’nın katılımıyla 3-4-1-2. Beşiktaş yenilgisi sonrası Gabriel Sara’lı 4-2-3-1. Hayli dalgalı bir denizde, fırtınalardan kurtulmayı başardı Galatasaray ve 25. kez lig şampiyonu olmayı başardı. Dün gece Kayserispor’a karşı kazanılan penaltıyı kullanmak için topun başına gelen Muslera topu ağlara gönderdiğinde göz yaşlarına boğuldu. Belki de bu bir veda golüydü. Muslera tam 14 sezondur Galatasaray’da ve 8. kez lig şampiyonu oldu. Müthiş bir kariyer, olağanüstü bir kaleci performansı. Kemerburgaz’a bir futbolcunun heykeli dikilecekse bu herhalde Muslera’nın heykeli olurdu. (FANATİK)

'BİLEĞİNİN HAKKIYLA 5. YILDIZI KAZANDI'

Dursun Başkan müjdeyi ver! - Levent Tüzemen | 25. şampiyonluk stratejik açıdan çok önemliydi. G.Saray hem F.Bahçe'den önce 5. yıldızı taktı hem de uzun aradan sonra bir Türk takımı Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Şampiyonlukta taraftarın büyük payı var. G.Saray hep kapalı gişe oynadı. Gelecek sezonun kombineleri 5 dakikada bitti, kasaya 2.3 milyar TL hasılat kaldı. Dursun başkan 3 yıl üst üste şampiyonluk yaşayan başkanlar arasına girdi, G.Saray, Cumhuriyetin 100. yılında şampiyon oldu, 2025 yılında 25. şampiyonluğunu ilan etti ve bileğinin hakkıyla 5. yıldızı kazandı. Yenilmeyen bir G.Saray yaratan şampiyon hoca Okan Buruk'u da alkışlıyorum. Özel not: Başkan Özbek, Osimhen'in transferini gelecek sezonun ilk flaş projesi olarak duyurmalı! Önerim, Muslera'nın 1 yıl daha kalması için çaba sarf edilmeli. (SABAH)

'YAPIYI ÇOK DA UZAKLARDA ARAMAMALI'

Mustafa Ersoy: Yıldızların göğe yükseldiği gecede ben de sezonun yıldızlarını seçtim. Naçizane. İlk sırada Osimhen. İkinci Sanchez.Üçüncü Barış Alper Yılmaz. Dördüncü Torreria ve 5. yıldızı sona bıraktık. Elbette Okan Buruk. Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş'ten sonra teknik adam çıkmaz mı diye soranlara Okan Buruk ders verdi. Hatalarının önüne geçti yaptığı doğrular. Bu takımı ben de şampiyon yaparım diyemez kimse. Daha önce de belirttim. Sadece hamleleri değil, antrenman teknikleri de Okan Buruk ve ekibinin eseri. Futbolcuyken 4, hocayken 3 yıl. Kolay değil. Bu yıl şampiyonluk kimin eseri diye sorsalar bu yüzden önce Victor Osimhen ardından Okan Buruk'a birer kupa vermeli derim. Yapı mapı derken Galatasaray üst üste 3. kez şampiyon oldu. 5. yıldızı taktı. Sadece şuna bakın. Muslera penaltı atarken, tüm takımın heyecanla beklemesi ve gol sonrası kaptanlarıyla birlikte sevinmesi. Yapıyı çok da uzakta aramamak lazım. İşin sırrı burada. Tebrikler Galatasaray, tebrikler Galatasaraylı. (T24)

'ÖNÜMÜZDEKİ YILIN FAVORİSİ GALATASARAY OLUR'

Ahmet Çakar: Ve lig bitti… Hak eden kazandı ama bu kadar kolay mı olmalıydı orası tartışılır. Özellikle Galatasaray, Beşiktaş'a yenildikten sonra puan farkı azaldığı anlarda tüm Fenerbahçeliler umutlanmıştı ki, ondan sonra birden haftadan haftaya lig kopuverdi. Önce şunu söyleyelim; Victor Osimhen, Türkiye'ye gelmiş, geçmiş en iyi santrfor. Sadece attığı goller değil, çabukluğu, hırsı, şevki inanılmaz. Diğer arkadaşlar da herhalde kendilerini ona ayak uydurmak zorunda hissettiler ve ortaya korkunç bir başarı çıktı. Fenerbahçeliler için her yönden kâbus gibi bir sezon oldu. Bir tarafta Mourinho denen ne yaptığı belli olmayan bir teknik adam. Diğer yanda onun yanlışlarına 'Dur' diyemeyen bir başkan ve yönetim, Fenerbahçe'yi ne hale getirdiler. Peki bundan sonra ne olur? Cevap çok açık; Osimhen kalırsa Galatasaray üç sene daha şampiyon olur. Osimhen gitse bile Galatasaray'ın rakiplerindeki kaos birden kesilemeyeceği için önümüzdeki yılın favorisi yine Galatasaray olur. (Sabah)

'FARKI TAKVİMLE ÖLÇÜN'

Bülent Timurlenk: Sezon başlarken G.Saray 24-19 öndeydi. 4 şampiyonluk gerideki takım, Fenerbahçe'nin bugün 6 şampiyonluk nasıl önüne geçti derseniz, bu başarıları yok sayanların zırvaları –yapı var yapı- çok ama gerçek şu; doğru teknik adamlar, vizyon sahibi yöneticiler, armaya aidiyet duygusunu geliştirmiş yabancı futbolcular ve Florya'nın havasını koklayıp takım olmayı başarmış kadrolar. 30 yıllık bir yürüyüştü bu. Bu 30 yılda Galatasaray hep kazanmadı ama ne zaman kaybettiyse faturayı başkanlarına, teknik adamlarına -bazen acımasızca olsa da- kesmeyi bildi. F.Bahçe ise rakibin stadını, kendi kulübünün derneğini basan başkanının geleceğini tartışıyor. Farkı metreyle değil takvimle ölçün… Kaç ay, kaç yıl? (Sabah)

'ÇİFTE KUPA BÜYÜK BAŞARI'

Ercan Taner: Okan Buruk bu şampiyonlukta en fazla katkısı olan isim. Takım çok zor günler yaşadı. Avrupa’dan elendi. Ligde iş zora girer gibi oldu. Mesele fırtınalı denizde gemiyi limana yanaştırabilmekti ve o da bunu başardı. 7 gün için de çifte kupa almak büyük başarı. Dünkü maç ilk devre bitmişti ama kapanış gerekiyordu. Muslera için büyük bir veda gibiydi attığı penaltı. Unutulmaz kurtarışların kalecisi bu kez golünü atmıştı. Bu şampiyonluk öyküsü beşinci yıldızla biterken, tarih de 25.şampiyonluğu gösteriyordu. (Sözcü)

Kaynak: Haber Merkezi