Osimhen'in Bu Görüntüleri Çok Konuşulacak

Galatasaray'da şampiyonluk coşkusu sürerken, Osimhen'in geleceği en merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin de Nijeryalı yıldız Osimhen için talip olduğu iddia edilirken, yıldız ismin neden Fenerbahçe'ye gitmeyeceğine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

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Süper Lig’de Kayserispor’u 3-0 mağlup eden Galatasaray’da şampiyonluk coşkusu yaşanırken, takımın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen’in geleceği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Yıldız oyuncu için Fenerbahçe iddiaları da ortaya atılırken, dünkü şampiyonluk kutlamalarında ortaya çıkan görüntüler Osimhen’in Fenerbahçe’ye gitmeyeceği yönünde yorumlandı.

Osimhen’in taraftarların ‘Fener Ağlama’ tezahüratına eşlik ettiği anlar dikkat çekti. Osimhen’in bu anlara eşlik etmesi coşkuyu daha da harladı.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, adı Fenerbahçe ile sık sık anılan Osimhen’in Fenerbahçe’ye gitmeyeceği düşüncesi ağır basan görüş oldu.

Bu düşünceye temel olarak da ‘Fener ağlama’ tezahüratına eşlik etmesi gösterildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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