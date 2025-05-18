Aslanlar Sahada Coştu! Galatasaray'dan Coşkulu Şampiyonluk Kutlaması: Marşlar Yükseldi, Stat Sallandı

Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u mağlup ederek sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da futbolcular, maçın bitiş düdüğünün ardından büyük bir coşku yaşadı. Sarı-kırmızılı futbolcular, şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı.

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Aslanlar Sahada Coştu! Galatasaray'dan Coşkulu Şampiyonluk Kutlaması: Marşlar Yükseldi, Stat Sallandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine iki hafta kalan 25. şampiyonluğunu ilan etti.

Aslanlar Sahada Coştu! Galatasaray'dan Coşkulu Şampiyonluk Kutlaması: Marşlar Yükseldi, Stat Sallandı - Resim : 1

FUTBOLCULARDAN COŞKULU KUTLAMA

Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından da sarı-kırmızılı futbolcular büyük bir coşku yaşadı. Giydikleri 5 yıldızlı tişörtlerle sahaya giren oyuncular, bayraklarla tribünleri selamladı. Ardından saha içine kurulan platforma çıkan Galatasaraylı futbolcular, DJ eşliğinde marşlar ve şarkılar söyledi.
Bu anlarda oyuncuların aileleri de kendilerine eşlik etti.

Aslanlar Sahada Coştu! Galatasaray'dan Coşkulu Şampiyonluk Kutlaması: Marşlar Yükseldi, Stat Sallandı - Resim : 2

Saha içindeki led ekranlardan Aslan görselleri ve 5 yıldızlı Galatasaray logoları yansıtılırken, stadın üst tarafında da 25 yazılı ve üzerinde 5 yıldız olan pankart açıldı.

Aslanlar Sahada Coştu! Galatasaray'dan Coşkulu Şampiyonluk Kutlaması: Marşlar Yükseldi, Stat Sallandı - Resim : 3

Kaynak: İHA

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