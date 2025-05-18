5. Yıldız İmparatoru Aşka Getirdi: 'Göğsümü Gere Gere...'

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu zaferle Süper Lig tarihindeki 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı takma hakkı elde etti. Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim'ten şampiyona tebrik geldi.

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5. Yıldız İmparatoru Aşka Getirdi: 'Göğsümü Gere Gere...'

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u ağırladı. Galatasaray, RAMS Park'ta oynanan maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Victor Osimhen, 29. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 89. dakikada penaltıdan Fernando Muslera attı.

Galatasaray, bu sonuçla Süper Lig'de 89 puanla şampiyonluğa ulaştı. Süper Lig'de 25. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, 5. yıldızı takmaya hak kazanan ilk takım oldu. Cimbom'a efsane teknik direktör Fatih Terim'den tebrik mesajı geldi.

'GÖĞSÜMÜ GERE GERE...'

Fatih Terim, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Galatasaray, şampiyonluğu da beşinci yıldızı da hak etmiştir.

Sezon boyunca göğsümü gere gere, gururla izlediğim tüm oyuncuları, bu başarıda büyük emeği olan Dursun Başkan ve Okan Hoca nezdinde Galatasaray için 24 saat ter döken tüm kulüp çalışanlarını ve kalbi sarı-kırmızı atan milyonlarca taraftarımızı tebrik ederim. 25.şampiyonluğumuzu ve armamıza işlenecek beşinci yıldızı doyasıya kutlayalım. Camiamıza hayırlı olsun…"

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5. Yıldızı Takan İlk Takım! Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray5. Yıldızı Takan İlk Takım! Süper Lig'de Şampiyon GalatasaraySpor

Kaynak: Haber Merkezi

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