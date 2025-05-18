Amatör Maçta Sinirler Gerildi, Yeşil Saha Savaş Alanına Döndü

Karabük 1. Amatör Futbol Ligi'nde oynanan maçta ortalık savaş alanına döndü. Güvenlik güçleri, taraftarları güçlükle dağıtarak olaya müdahale etti.

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Karabük 1. Amatör Futbol Ligi 2024-2025 Metin Güney Sezonu Play-Off yarı final maçında gerginlik yaşandı. Yortanspor ile Safranboluspor'un Beşbinevler Futbol Sahası'nda karşı karşıya geldiği yarı final karşılaşmasında gerginlik ve sataşmalar yaşandı. Maçtan sonra da sözlü sataşma devam ederken emniyet güçleri fiziksel müdahelelere engel oldu.

GÜVENLİK GÜÇLERİ MÜDAHALE ETTİ

Emniyet güçlerinin hem saha içinde hem de saha dışında geniş güvenlik önlemleri aldığı karşılaşmada sahadaki futbolcular ve yedek kulübelerinde yaşanan gerginlik oyunun temposunun önüne geçti.
Karşılaşmayı 2-1 kazanan Safranboluspor adını finale yazdırdı.

Finale yükselen Safranboluspor, Eskipazar Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İHA

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