Aslan Şampiyonluğa Kükredi, Zaferin Mimarları Konuştu: İşte Galatasaray'ın Yeni Hedefi!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kayserispor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla şampiyonluğunu ilan etti. Toplamda 25. şampiyonluğunu kazanan Cimbom, bu sonuçla 5. yıldızı takmaya hak kazandı. Şampiyonluğun ardından zaferin mimarlarından ilk açıklamalar geldi.

'HEDEF 5 YILDIZ DEMİŞTİM, ŞİMDİ YENİ HEDEFİM...'

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, ligdeki yerli teknik adam geleneğini devam ettirdi.

Şampiyonluğun ardından açıklama yapan teknik adam, "Hedef 5 yıldız demiştim, bugün bunu tamamladık. Hedefimiz önümüzdeki sezon tekrar şampiyon olmak. Oyuncu olarak üst üste 4 şampiyonluk yaşadım, şimdi teknik direktör olarak hedefim bu. Tüylerim diken diken. Allah'a şükürler olsun. Hem bana hem Galatasaray taraftarına bu kadar güzel insanların olduğu bir takım seyrettiriyor. Onlarla gurur duyuyorum, taraftarımızla gurur duyuyorum" dedi.

ICARDI TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaray’da tedavisi devam eden Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Kayserispor maçında takımını yalnız bırakmadı ve tribünden takip etti. Zaferin ardından konuşan Mauro Icardi, "Çok mutluyuz. Sakatlığımdan dolayı maalesef 2. yarıda oynayamadım ama takım çok iyi şekilde devam etti. İyi oyunculardan oluşan, çok iyi bir grubuz" ifadelerini kullandı.

'TARAFTARIMIZA ARMAĞAN OLSUN'

Sarı kırmızılıların ikinci golünü kaydeden Barış Alper Yılmaz, "Kolay olmadı, 11 aydır çalışıyoruz. Çok yoğun bir sezon oldu. Çok mutluyuz, benim de üçüncü şampiyonluğum oldu. O kadar hızlı geçiyor ki zaman, Galatasaray'dan içeri girdiğim ilk anı dün gibi hatırlıyorum. Taraftarımıza armağan olsun" dedi.

'ÇOK ÇALIŞTIK VE HAK ETTİK'

Galatasaray'da gösterdiği performansla büyük beğeni kazanan Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, "Mutluyuz, çok çalıştık ve bunu hak ettik. Kazanmaya devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Galatasaray'ın Gabonlu yıldız futbolcusu Mario Lemina da "Galatasaray'ı her zaman çok seviyordum. Bu şampiyonluğa yardımcı olabildiğim için çok mutluyum, gururluyum" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi