5. Yıldızı Takan İlk Takım! Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u ağırladı. Galatasaray, RAMS Park'ta oynanan maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Victor Osimhen, 29. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 89. dakikada penaltıdan Fernando Muslera attı.

25. ŞAMPİYONLUK VE 5. YILDIZ

Galatasaray, bu sonuçla Süper Lig'de 89 puanla şampiyonluğa ulaştı. Süper Lig'de 25. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, 5. yıldızı takmaya hak kazanan ilk takım oldu. Cimbom daha önce 1971-1972 ilk, 1993-1994 sezonun ikinci, 2001-2002 sezonun üçüncü ve 2014-2015 sezonunda da dördüncü yıldızı almıştı.

Süper Lig'de Galatasaray'ın ardından 19 şampiyonluğu olan Fenerbahçe ve 16 şampiyonluğu olan Beşiktaş'ın 3'er yıldızı bulunurken, 7 şampiyonluk kazanan Trabzonspor'un da 2 yıldızı var. Öte yandan TFF tarafından 1959 yılı olarak kabul edilmesine karşın, TFF Tahkim Kurulunun 9 mayıs 2002 tarih, 2002/52E ve 2002/68K sayılı kararıyla Beşiktaş'ın 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF Yıldız Kriterine dahil edileceğine karar verilmesi nedeniyle toplam şampiyonluk sayısı, toplam lig sezonu sayısından 2 fazla bulunuyor.

Süper Lig'deki 7 maçlık namağlup serisi sona eren Kayserispor, 44 puanda kaldı. Şampiyon Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kayserispor, gelecek hafta sahasında Bodrum FK'yi ağırlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi