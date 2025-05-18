5. Yıldızı Takan İlk Takım! Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 36.haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor’u 3-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar bu sonuçla ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Süper Lig'de 25. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, 5. yıldızı takmaya hak kazanan ilk takım oldu.

Son Güncelleme:
5. Yıldızı Takan İlk Takım! Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u ağırladı. Galatasaray, RAMS Park'ta oynanan maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Victor Osimhen, 29. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 89. dakikada penaltıdan Fernando Muslera attı.

25. ŞAMPİYONLUK VE 5. YILDIZ

Galatasaray, bu sonuçla Süper Lig'de 89 puanla şampiyonluğa ulaştı. Süper Lig'de 25. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, 5. yıldızı takmaya hak kazanan ilk takım oldu. Cimbom daha önce 1971-1972 ilk, 1993-1994 sezonun ikinci, 2001-2002 sezonun üçüncü ve 2014-2015 sezonunda da dördüncü yıldızı almıştı.

Süper Lig'de Galatasaray'ın ardından 19 şampiyonluğu olan Fenerbahçe ve 16 şampiyonluğu olan Beşiktaş'ın 3'er yıldızı bulunurken, 7 şampiyonluk kazanan Trabzonspor'un da 2 yıldızı var. Öte yandan TFF tarafından 1959 yılı olarak kabul edilmesine karşın, TFF Tahkim Kurulunun 9 mayıs 2002 tarih, 2002/52E ve 2002/68K sayılı kararıyla Beşiktaş'ın 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF Yıldız Kriterine dahil edileceğine karar verilmesi nedeniyle toplam şampiyonluk sayısı, toplam lig sezonu sayısından 2 fazla bulunuyor.

Süper Lig'deki 7 maçlık namağlup serisi sona eren Kayserispor, 44 puanda kaldı. Şampiyon Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kayserispor, gelecek hafta sahasında Bodrum FK'yi ağırlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray Kayserispor
Son Güncelleme:
Hollanda'da Şampiyon 1 Puanla PSV Hollanda'da Şampiyon 1 Puanla PSV
Her Gün Bir Bardak Kefir İçmenin Vücuda 5 Önemli Etkisi Her Gün Bir Bardak Kefir İçmenin Vücuda 5 Önemli Etkisi
Milli Motosikletçi Can Öncü Çekya'da Birinci Milli Motosikletçi Can Öncü Çekya'da Birinci
Çileklerin Raf Ömrünü 10 Kat Uzatan Basit Yöntem! Çöpe Atma Derdine Son Çileklerin Raf Ömrünü 10 Kat Uzatan Basit Yöntem! Çöpe Atma Derdine Son
ÇOK OKUNANLAR
Manisa'da Fabrika Kuracaktı, BYD'nin Yeni Adresi Belli Oldu! 2 Bin Kişiye İş Verecek Manisa'da Fabrika Kuracaktı, BYD'nin Yeni Adresi Belli Oldu! 2 Bin Kişiye İş Verecek
İkinci El Araba Alırken Bu Detayı Gözden Kaçıran Yandı! Astarı Yüzünü Geçebilir İkinci El Araba Alırken Bu Detayı Gözden Kaçıran Yandı! Astarı Yüzünü Geçebilir
Ulaşımda Yeni Dönem İçin Harekete Geçildi! 3 Ay Boyunca Bedava Olacak Ulaşımda Yeni Dönem İçin Harekete Geçildi! 3 Ay Boyunca Bedava Olacak
Bu Bölgelerde Arsası Olanlar Yaşadı! Yatırımcıların Tercih Ettiği İller Belli Oldu, Rekor Arttı Bu Bölgelerde Arsası Olanlar Yaşadı! Yatırımcıların Tercih Ettiği İller Belli Oldu, Rekor Arttı
İslam Memiş: İkinci Dalış Başlıyor Altında 'İkinci Dalış'a Dikkat! Uzman İsimden Kritik Uyarı