Hollanda'da Şampiyon 1 Puanla PSV

Hollanda Eredivisie, sezonu 79 puanla tamamlayan PSV Eindhoven şampiyon oldu.

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Hollanda'da Şampiyon 1 Puanla PSV

Hollanda Eredivisie’de bugün oynanan maçların ardından PSV Eindhoven, 79 puanla en rakibi Ajax’ın 1 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.

Hollanda Eredivisie’de sezonun son bölümüne farklı şekilde önde giren Ajax, 4 maçta 10 puan kaybetti. Aynı dönemde hata yapmayan PSV Eindhoven 4 maçtan 12 puan çıkartarak, son haftaya Ajax’ın 1 puan önünde girdi. Son hafta maçlarında PSV Eindhoven deplasmanda Sparta Rotterdam’ın konuğu olurken, Ajax sahasında Twente’yi ağırladı. PSV Eindhoven; 27’nci dakikada Perisic, 58’inci dakikada Luuk de Jong ve 84’üncü dakikada Tillman’ın golleriyle rakibini 3-1 mağlup etti ve mutlu sona ulaştı. Sahasında Twente’yi 28’inci dakikada Henderson ve 90’ıncı dakikada Weghorst’un golleriyle 2-0 mağlup eden Ajax ise sezonu ikinci sırada tamamladı.

Sezonu 79 puanla ilk sırada tamamlayan PSV Eindhoven, üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Kırmızı-beyazlı ekip, toplamda ise 26’ncı kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

Kaynak: DHA

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