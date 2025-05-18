Basketbol Süper Ligi'nde Bir Devir Sona Erdi: Darüşşafaka Lassa Düştü

Darüşşafaka Lassa, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne veda eden ikinci takım oldu.

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Basketbol Süper Ligi'nde Bir Devir Sona Erdi: Darüşşafaka Lassa Düştü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Spor'a mağlup olan Darüşşafaka Lassa, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne veda eden ikinci takım oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Mersin Spor, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı 105-89 yendi.

Darüşşafaka Lassa, bu sonuçla Semt77 Yalovaspor'dan sonra lige veda eden ikinci takım oldu.

Mersin ekibi ise 10 yıl aradan sonra yükseldiği Süper Lig'de normal sezonu play-off potasında tamamladı.

Kaynak: AA

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