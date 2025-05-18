Roma Açık'ta Paolini Rüzgarı

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda İtalyan Jasmine Paolini şampiyon oldu. Böylece turnuvada 40 yıl sonra bir ilk yaşanmış oldu.

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Roma Açık'ta Paolini Rüzgarı

Roma Açık Tenis Turnuvası’nda tek kadınlar finalinde Jasmine Paolini, Coco Gauff’u 2-0 geçerek şampiyon oldu.

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen turnuvada bugün tek kadınlar kategorisinde final maçı oynandı.

Merkez Kort'ta 1 saat 30 dakika süren final müsabakasında ilk set çekişmeli geçti. İlk seti 6-4 alan Paolini, üstünlüğünü ilk oyunlardan rakibine kabul ettirdiği ikinci seti de 6-2 kazandı.

Jasmine Paolini, böylece rakibini 2-0 mağlup ederek Roma Açık'ta ilk kez şampiyon oldu. Bu sonuçla 40 yıl aradan sonra Roma'da tek kadınlarda bir İtalyan raket zirvede yer aldı.

Kaynak: AA

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