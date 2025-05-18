Roma Açık'ta Paolini Rüzgarı
Roma Açık Tenis Turnuvası'nda İtalyan Jasmine Paolini şampiyon oldu. Böylece turnuvada 40 yıl sonra bir ilk yaşanmış oldu.
Roma Açık Tenis Turnuvası’nda tek kadınlar finalinde Jasmine Paolini, Coco Gauff’u 2-0 geçerek şampiyon oldu.
Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen turnuvada bugün tek kadınlar kategorisinde final maçı oynandı.
Merkez Kort'ta 1 saat 30 dakika süren final müsabakasında ilk set çekişmeli geçti. İlk seti 6-4 alan Paolini, üstünlüğünü ilk oyunlardan rakibine kabul ettirdiği ikinci seti de 6-2 kazandı.
Jasmine Paolini, böylece rakibini 2-0 mağlup ederek Roma Açık'ta ilk kez şampiyon oldu. Bu sonuçla 40 yıl aradan sonra Roma'da tek kadınlarda bir İtalyan raket zirvede yer aldı.
Kaynak: AA
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