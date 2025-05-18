Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da 2'de 2 Yaptı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da 2'de 2 yaptı. Toprak ayrıca bu sonuçla genel klasmanda 227 puanla birinci olan Nicolo Bulega ile puan farkını 26'ya indirmiş oldu.

Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da 2'de 2 Yaptı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 5. ayağında superpole yarışında da galip gelen taraf oldu. Razgatlıoğlu, böylece Çekya’da 2’de 2 yapmış oldu.

WSBK'da sezonun beşinci etabında Çekya'da 4,212 kilometre uzunluğa sahip Autodrom Most Tvrzova Pisti'nde bugün yapılacak ikinci yarış öncesinde superpole mücadelesi koşuldu.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla 10 turluk superpole yarışını da kazanarak bugünkü ana yarışa birinci sıradan başlama hakkı elde etti. Toprak ayrıca bu sonuçla genel klasmanda 227 puanla birinci olan Nicolo Bulega ile puan farkını 26'ya indirdi.

Kaynak: AA

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