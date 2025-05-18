Milli Motosikletçi Can Öncü Çekya'da Birinci

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın (WorldSSP) Çekya'da düzenlenen 5. Ayağındaki son yarışta birinci oldu.

Ay-yıldızlı genç motosikletçi Can Öncü, Çekya'da 4,212 kilometre uzunluğa sahip Autodrom Most Tvrzova Pisti'ndeki sezonun 5. etabında 19 turluk hafta sonunun ikinci ana yarışına ilk çizgiden başladı.

Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı adına mücadele eden Can, Ducati sürücüsü İspanyol Jaume Masia ve GMT94-Yamaha takımından Fransız Lucas Mahias ile liderlik için büyük çekişme yaşadı.

Yarışın son turuna da lider girmeyi başaran Can, damalı bayrağı da birinci sırada geçerek kürsünün en üstünde yer aldı.

Kaynak: AA