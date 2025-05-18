İstanbul'da Şampiyonluk Kutlamasında Yangın Faciası! Bir Anda Alevler İçinde Kaldı

İstanbul Küçükçekmece'de Galatasaraylı taraftarların havai fişekle yaptığı şampiyonluk kutlaması sırasında yangın çıktı. Kısa sürede alevler içinde kalan araç, kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'da Şampiyonluk Kutlamasında Yangın Faciası! Bir Anda Alevler İçinde Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine 2 hafta kala üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu ilan etti.

KUTLAMA YANGINLA BİTTİ

Küçükçekmece Sefaköy'de şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, havai fişek attı. Patlatılan havai fişeklerden bazıları o sırada yoldan geçen otomobillerden birine isabet etti. Araç alevler içinde kalırken, orada bulunanlar büyük panik yaşadı.

İstanbul'da Şampiyonluk Kutlamasında Yangın Faciası! Bir Anda Alevler İçinde Kaldı - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Araç ise kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'da Şampiyonluk Kutlamasında Yangın Faciası! Bir Anda Alevler İçinde Kaldı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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