Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'yu Çileden Çıkaran Görüntü: 'Nasıl Bir İnsani Boyutta Olduklarını Gösterdiler'

Süper Lig’de şampiyonluğu Galatasaray’a kaptıran Jose Mourinho, Eyüpspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı. Mourinho, Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan ettiği Kayserispor karşılaşmasında kaleci Muslera’nın penaltı kullanması üzerine sert eleştirilerde bulundu.

Fenerbahçe Eyüpspor’u kendi sahasında 2-1’lik skorla mağlup etti. Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şampiyonluk kutlamaları ve Galatasaray’ kalecisi Muslera’nın penaltı atması üzerinden göndermelerde bulundu.

Mourinho, “Şampiyonluk kutlayış biçimi sizin insani durumunuzu gösterir. Taraftarlar ayrıdır ama kulüp olarak yaptıklarınız sizi gösterir. Bugünkü şampiyonluk kutlamaları sezon içindeki hikayelerin özeti gibi oldu” ifadelerini kullandı.

Mourinho, Muslera’nın penaltı kullanmasına ilişkin ise “2-0'ken kaleciye penaltı attırmaları onların nasıl bir insani boyutta olduklarını göstermeleri için harika bir görüntü oldu” diye konuştu.

Mourinho, ‘başarılı’ olduğu konuya ilişkin ise şunları kaydetti:

“Bir anlamda başarılı olduğumu düşünüyorum. O da bütün dünyanın Türkiye liginin nasıl bir lig olduğunu görmesini sağlamak. Bu konuda kendimi başarılı görüyorum. Artık herkes Türkiye liginin nasıl bir lig olduğunu biliyor. Ben gerçekten güçlü değilmişim. Buradaki şey, hayal ettiğim ve tahmin ettiğimden çok daha güçlü."

Kaynak: Haber Merkezi