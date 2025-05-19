Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'dan Olay 'Mourinho' Göndermesi

Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluğunu ilan ederken, teknik direktör Okan Buruk'un Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho'ya yaptığı gönderme olay oldu. Buruk, karşılaşmanın son dakikalarında 'The Real One' (Gerçek olan) yazılı laptopu kameraların önüne koydu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'dan Olay 'Mourinho' Göndermesi

Süper Lig’de Kayserispor’u 3-0’la geçen Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk’un karşılaşmanın son dakikalarında yaptığı hareket maça damga vurdu.

Buruk, sarı-kırmızılıların 5 yıldızlı logosunun olduğu ve 'The Real One' (Gerçek olan) yazılı laptopu kameraların önüne koyarak Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya göndermede bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'dan Olay 'Mourinho' Göndermesi - Resim : 1

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, sezonun ilk yarısında Antalyaspor ile oynadıkları maçta hakemin bir pozisyon için verdiği karara sinirlenerek, yayıncı kuruluşun kamerası önüne pozisyonun görselini koymuştu.

Okan Buruk da şampiyonluğun resmen ilan edildiği karşılaşmada, bu hareketiyle Mourinho’ya göndermede bulundu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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