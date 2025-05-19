Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'dan Olay 'Mourinho' Göndermesi

Süper Lig’de Kayserispor’u 3-0’la geçen Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk’un karşılaşmanın son dakikalarında yaptığı hareket maça damga vurdu.

Buruk, sarı-kırmızılıların 5 yıldızlı logosunun olduğu ve 'The Real One' (Gerçek olan) yazılı laptopu kameraların önüne koyarak Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya göndermede bulundu.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, sezonun ilk yarısında Antalyaspor ile oynadıkları maçta hakemin bir pozisyon için verdiği karara sinirlenerek, yayıncı kuruluşun kamerası önüne pozisyonun görselini koymuştu.

Okan Buruk da şampiyonluğun resmen ilan edildiği karşılaşmada, bu hareketiyle Mourinho’ya göndermede bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi