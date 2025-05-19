Arda Turan'ın Akıbeti Belli Oldu

Süper Lig ekibi Eyüpspor'da başarılı bir grafik çizen teknik direktör Arda Turan'ın geleceği merak konusu olurken, genç hocaya Avrupa'dan önemli tekliflerin olduğu bildirildi. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Arda Turan'ın geleceği ile ilgili bir karar vereceklerini açıkladı.

Arda Turan'ın Akıbeti Belli Oldu

Eyüpspor, Süper Lig’in 36’ncı haftasında Eyüpspor Fenerbahçe’ye deplasmanda 2-1’lik skorla mağlup oldu.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, teknik direktör Arda Turan ve kaleci Berke Özer hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hem Arda Turan’a hem de Berke Özer’e Avrupa’nın ciddi takımlarından teklif olduğunu söyleyen Kulaksız, “Ben yaptığımız işin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Milli takıma süre bulmasalar da Berke Özer'i, Ahmed Kutucu'yu, Emre Mor'u gönderdik. Bugün itibarıyla futbola doğru şekilde hizmet ettiğimizi düşünüyorum. Eyüpspor gelecek yıllarda da bu çizgisini koruyacak” ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın Akıbeti Belli Oldu - Resim : 1

'ÖNEMLİ KULÜPLERİN İLGİSİ OLDU'

Arda Turan’a Avrupa’dan önemli tekliflerin olduğuna dikkat çeken Kulaksız, samimi açıklamalarda bulundu. Kulaksız, "Sadece Shakhtar Donetsk değil, Arda Turan'a Avrupa'da birkaç önemli kulübün ilgisi oldu. Biz 2,5 sene önce Arda Hoca ile anlaştığımızda Eyüpspor yeni bir yapılanma içerisindeydi. Avrupa'da onun edindiği deneyim, teknik direktörlük hayatının başlangıcında hocamızın da gelişip takımımıza katkı vereceği, kendisini kanıtlayabileceği bir ortamı hazırlamamız gerekiyordu. Bu noktada söz birliğimiz vardı. İki, üç sene sonra da Avrupa'da önemli bir teklif gelmesi durumunda da ona iyi yerleri layık gördüğümüz için kolaylık sağlayacağımızı ifade etmiştik” ifadelerini kullandı.

Birbirlerine karşılıklı sözler verdiklerini anımsatan Kulaksız, Arda Turan’ın geleceği ile ilgili bir karar vereceklerini belirterek, “Giderse onun başarılarını takip edip onunla gurur duyacağız. Kalırsa da yeni sezon için en iyi şekilde planlamamızı yapıp önümüzdeki sene aynı çizgide mücadele edecek bir takım kuracağız. Arda Hocamızın durumu daha netlik kazanmadan yeni teknik direktör arayışı için bir şey söylemem doğru olmaz” dedi.

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