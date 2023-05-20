Sosyal medyada gündem oldu: Erkan Baş'ın 22 yıl önceki görüntüleri ortaya çıktı
Nedim Saban, sosyal medyada eski bir program videosunu paylaştı. Erkan Baş’ın Nâzım’ı anlattığı gençlik halinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Tiyatrocu Nedim Saban, 2001 yılında Kanal 'da yayımlanan Dr. Stress programında Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın Nazım Hikmet’in mezarının Türkiye’ye taşınmasını ve vatandaşlıktan çıkartılması tartışmasındaki konuşmasını sosyal medya hesabından paylaştı. Erkan Baş'ın 22 yıl önceki hali ve konuşması dikkat çekti.
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