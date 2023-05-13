Mansur Yavaş paylaştı: İmamoğlu'nu terleten soru!

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından torunu Kemal Mansur'un İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sorduğu soruyu paylaştı. Yavaş'ın torununun sorduğu soru İmamoğlu'nu terletirken yaşanan anlar kameralara yansıdı.

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ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyerek torunu Kemal Mansur'un sorusunu paylaştı.

Yavaş'ın torunu İmamoğlu'na, "Ayasofya Camii, İstanbul'un en büyük camisi ise niye Sultanahmet'in altı minaresi var" diye sordu.

"HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ BAŞARI İLE ÇIKMIŞ"

Soru karşısında terleyen İmamoğlu'nun görüntülerini paylaşan Yavaş, "Torunum Kemal Mansur, Ekrem İmamoğlu başkanımızı biraz terletse de başkanımız kendisine yöneltilen sorulardan her zaman olduğu gibi başarı ile çıkmış" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu

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