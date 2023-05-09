Zeynep Babacan: Akıllı erkek hanımcı olur, eşini mutlu eden kendisi de huzurlu olur

Ali Babacan'la birlikte FOX TV'de İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat'e konuk olan Zeynep Babacan, "Akıllı erkek hanımcı olur, eşini mutlu eden kendisi de huzurlu olur" yorumunda bulundu.

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DEVA Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ali Babacan, FOX TV’de İlker Karagöz’ün sunduğu Çalar Saat’e konuk oldu. Eşi Zeynep Babacan’ın da katıldığı programda Babacan, siyasetin sıcak gündemini değerlendirdi. 

CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan cinsiyetçi pankarta ilişkin bir yorumda bulunan Zeynep Babacan, "Akıllı erkek hanımcı olur, eşini mutlu eden kendisi de huzurlu olur." dedi. 

Geçtiğimiz gün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul mitinginde bir kişi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin mutfağından paylaştığı videolardan alınan görüntülerin ve "Karı gibi mutfaktan çıkmayan değil, arı gibi çalışan lider istiyoruz" yazılı pankart açmış ve cinsiyetçi pankart büyük tepki çekmişti. 

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Ali Babacan DEVA Partisi
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