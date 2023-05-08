Yağ yakımına yarayan kimyasallar için kritik uyarı

Eskişehir’de fitness eğitmenliği yapan Kaan Karataş, "Beslenme düzeninin sağlanmasında ilk olarak bayramdan sonraki beslenme alışkanlığında karbonhidratları biraz daha kısmayı, suyu bol tüketmeyi ve spor ile beraber yağ yakımını hızlandırmanızı tavsiye ediyoruz" dedi.

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Ramazan ayı ve ardından gelen bayramla birlikte alınan fazla kilolar bazı insanları mutsuz edebiliyor. Özellikle iftar ve bayramda öğünlerde fazla yüklenen vatandaşlar, başta bel bölgesi olmak üzere vücudunun farklı bölümlerinde yağlanma sorunu ile karşılaşıyor. Daha sıkı bir görünüş kazanarak yaz aylarına girmek isteyenler ise tatil için kalan sürenin yeterli olup olmadığı konusunda kararsız. Metabolizmadan metabolizmaya göre değişiklik gösteren kilo verme için, uzmanlar egzersiz önerisinin üzerinde duruyor. Daha hızlı kilo vermek için çeşitli kimyasal ve ürünler kullanan vatandaşlar ise dikkat edilmeyen bazı hususlarda ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya kalabiliyor.

Ramazan ayı ve bayramda alınan kiloların en hızlı ve sağlıklı bir biçime verilmesi konusunda konuşan ve Eskişehir’de fitness eğitmenliği yapan Kaan Karataş, bu zaman diliminde en çok bel ve bel altı kısımlarda yağlanmanın görüldüğünü aktardı. Bu yağlanmanın eritilmesi konusunda bazı egzersizler tavsiye eden Karataş, yaza formda girebilmenin yollarını şöyle anlattı:

“Ramazan Bayramı’ndan öncesindeki durumdan itibaren insanlar gün boyunca çok aç kaldı. Glikojen depolarımız doldu ve boşalma oranları arasındaki seviye saat farkından çok olduğu için insanlar düzensiz bir şekilde beslenmeye yöneldi. Şeker oranımız da çok düşük olduğu için iftarı yaptıktan sonraki durumda hemen şeker yüklemesine başvuruldu. Bu tür durumlarda bel alt kısımlarında ve bel bölgesinde katı yağlanmalara sebebiyet veriyor. Buradaki beslenme düzeninin sağlanmasında ilk olarak bayramdan sonraki beslenme alışkanlığında karbonhidratları biraz daha kısmayı, suyu bol tüketmeyi ve spor ile beraber yağ yakımını hızlandırmanızı tavsiye ediyoruz. Gün içerisinde aç karnına yapılan egzersizler yağ yakımında her zaman önemli bir etkendir. Yaşa ve kiloya göre en az 20 ila 25 dakika civarında yapmaya başlayıp, 40 ila 50 dakika civarı maksimum 1 saat olacak şekilde egzersiz yapılmasını öneririm. Buradaki yürüyüşlerden önce 1 bardak kahve, limonlu ılık su ve C vitamini takviyesiyle yürüyüşlere başlanması etkili olacaktır. Granül kahve olmasını tavsiye etmem, filtre kahve olmasını tavsiye ederim. Hızlı tempolu yürüyüşler normal hız olarak 6 ila 6,5 kilometre hafif tempo yürüyüşlerle başlarlarsa yağ yakımı herhangi biri için gerçekleşecektir.”

Yağ yakımını hızlandıran ürünler ve doğru kullanımı hakkında da konuşan eğitmen Karataş, “Alınan kilolar tabi ki insanın isteğine ve iradesine göre değişir, bu biraz daha uzun vadeye yayıp istemekle alakalı. İnsanlar 1 ila 2 ay dişini sıkarsa ayna karşısında vücutlarındaki küçük değişimleri görebilir. Bu tür ürünler ek gıda tavsiyesi adı altında geçer. Yağ yakıcılar, protein tozları vesaire. İnsanlar spor yaptığı sürece bu takviyelerin zarar vereceğini zannetmiyorum, zaten önemli açıklamalar da bu yönde gözüküyor. İçindeki termonolojik etkeniyle, kafeiniyle ve taurin ile beraber vücuttaki ter, ödem ve su daha fazla atılıyor. Bununla beraber enerji geliyor ve yağ yakım hızı daha çok artıyor. Kullanılasını tavsiye ederim, 15 ila 20 dakika öncesinde alınıyor ama dediğim gibi sporla beraber tüketilmelidir. Sporsuz içme oranıyla karşılaştırdığımız zaman iyi olmaz çünkü vücudun bu ürünleri yakması gerekiyor, yakmadığı sürece vücudunuza zarar veriyor. Sporla beraber alınırsa vücuda takviye güzel olur” dedi.

Kaynak: İHA

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