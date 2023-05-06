Enfeksiyon hastalıklarından korunmada en etkili yol el hijyeni

Diyarbakır Memorial Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Neslihan Altın, insan vücudunda oluşan enfeksiyon hastalıklarının başlıca nedenlerinden birinin el hijyenine dikkat etmemek olduğunu belirtti.

Doğru ve zamanında el yıkamanın enfeksiyonlardan korunma ve yayılmasını önleme konusunda son derece önemli olduğunu dile getiren Altın, “Enfeksiyon önlemlerinde en önemli amacımız her zaman el hijyenimiz olmuştur. Bizler yetişkinler olarak bunlara belki dikkat ediyor olabiliriz. Ama genel olarak bunu çocukluk çağında yetiştirerek yaptığımız kanaatindeyiz. Çocukluk çağında doğru olan yöntemleri öğrenirsek eğer, ilerleyen süreçlerde her zaman doğru olan yöntemi uygularız ve hiçbir şekilde el hijyeninden kaynaklı enfeksiyonların bulaşmasını sağlamamış oluruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA