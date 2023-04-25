Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü

Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz, "Meme kanseri artık dünyada ve ülkemizde en sık görülen kanserler arasında birinci sırayı almaya başladı" dedi.

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Dünyada ve Türkiye'de kadınlarda meme, erkeklerde ise akciğer ve prostat kanseri en sık görülen kanser türleri arasında ilk sırayı alırken özellikle son yıllarda meme kanserinin gelişen tıbbi teknolojilerle birlikte korkulan hastalık grubu olmaktan uzaklaştığı belirtildi.

Medical Park Karadeniz Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz, özellikle meme kanseri tedavisinde son yıllarda çok şeyin değiştiğini belirterek "Meme kanserinde başarı oranımız inanılmaz derecede arttı. Artık çok korktuğumuz bir hastalık grubu olmaktan uzaklaştı" dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde tiroit kanserinin daha yaygın olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Türkyılmaz, "Mesela Çernobil'den sonra Rusya'daki o bölgede pek çok çocukta tiroit kanseri gelişti ve onların genetik materyallerini biliyoruz. Bizim bölgemizdeki vatandaşlarımız için de belki genetik bir çalışma yapılırsa Çernobil'in etkisi daha iyi anlaşılabilir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Kanser
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