Yanı başında yaşamını yitiren eşinin ölüm belgesini alamıyor

Antakya’da beş katlı bir binanın enkazında tam altı gün yaşam mücadelesi verdikten sonra kurtarılan Ümit Gülçilek, yanı başında yaşamını yitiren eşi için ölüm belgesi alamıyor.

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Antakya’da, beş katlı bir binada yaşayan Ümit Gülçilek, altı gün boyunca enkaz altında yaşam mücadelesi verdi. Eşi, enkaz altındayken gözlerinin önünde yaşamını yitirdi. Gülçilek, şimdi de hayatını sürdürmesi için gereken işlemler sırasında eşi için ölüm belgesi alamadığını söyledi.

Gülçilek, “Böyle bir kasvet vardı sanki evin içinde. Meyveliğin içinden bir muz aldım yedim tekrar geldim eşime sarıldım yattım. Gece eşim birden kalktı, ‘Deprem oluyor’ dedi, elimden tuttu” dedi

“ANLADIM EŞİM ORADA VEFAT ETTİ”

Deprem esnasında yatak odasının banyosuna sığındıklarını ifade eden Gülçilek, şunları söyledi:

“Ben geçici bir deprem olarak sandım saatlerce süreceğini hiç beklemedim. Saniyeler içerisine bir daha üstümüze enkaz düştü. Arkamıza dökülen enkaz bizi engelledi. Arasında kaldık o enkazın. Eşime; ‘galiba banyonun tavanı çöktü’ dedim. ‘Yok’ dedi. ‘Bina üstümüze çöktü’ dedi. Son durak herhalde dedim çünkü arkamız önümüz enkaz yerdeyiz. O esnada eşim ‘Nefes alamıyorum’ dedi. Orada kaldık önümüz arkamız kapalı kımıldayamıyoruz. Bir ses yok. Apartmandan sesler geliyor inenler çıkanlar ama biz hiçbir şekilde kendimizi kurtarma çabamız yok olmuyor çünkü kıpırdayamıyoruz. ‘Nefes alamıyorum’ dedi eşim, o zaman Mustafa burası son durak sen kelime-i şehadet getir dedim. Bir defa getirdi, ikincisi yok. Anladım eşim orada vefat etti. Enkaz nefes almasını zorlaştırdı. Eşim 1957 doğumlu, daha çok genç. Nisan’da 66 olacaktı. Sadece kelime-i şehadet getirdi o son duyuşum oldu sesini.”

Kaynak: ANKA

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Deprem Antakya
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