İstanbul'da taksi durağında taksiye binemedi, isyan etti!
İstanbul Şişli Mecidiyeköy’de bir taksi durağına giden kişi iddiaya göre tüm taksilerin değişim saati bahanesi ile taksiye binemedi.
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Mecidiyeköy’de çocukları ile taksiye binmek isteyen bir kişi iddiaya göre taksi durağında tüm taksilerin değişim saati bahanesi ile taksiye binemedi.
Durakta bulunan yaklaşık 10’a yakın taksiye binemeyen vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kaydederek isyan etti.
Kaynak: Gerçek Gündem
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