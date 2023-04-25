İstanbul'da taksi durağında taksiye binemedi, isyan etti!

İstanbul Şişli Mecidiyeköy’de bir taksi durağına giden kişi iddiaya göre tüm taksilerin değişim saati bahanesi ile taksiye binemedi.

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Mecidiyeköy’de çocukları ile taksiye binmek isteyen bir kişi iddiaya göre taksi durağında tüm taksilerin değişim saati bahanesi ile taksiye binemedi.

Durakta bulunan yaklaşık 10’a yakın taksiye binemeyen vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kaydederek isyan etti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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İstanbul
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