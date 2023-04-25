İstanbul'da taksi durağında taksiye binemedi, isyan etti!

Mecidiyeköy’de çocukları ile taksiye binmek isteyen bir kişi iddiaya göre taksi durağında tüm taksilerin değişim saati bahanesi ile taksiye binemedi.

Durakta bulunan yaklaşık 10’a yakın taksiye binemeyen vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kaydederek isyan etti.

Kaynak: Gerçek Gündem