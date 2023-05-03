Kalp damar tıkanıklığı en çok mide ağrısıyla karıştırılıyor

Kalp damar tıkanıklığının en çok mide ağrılarıyla karıştırıldığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Davran Çiçek, mide şikayetiyle gelen hastaların kalp damar tıkanıklığı yönünden de değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

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Memorial Antalya Hastanesinden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Davran Çiçek, kalp damar tıkanıklıklarının tipik ve atipik belirtileri hakkında bilgiler paylaştı. Halk arasında bilinen tipik belirtilerde, göğüste ağrı, baskı ve yanma gibi semptomlar olduğunu, çene, diş, mide, sağ kol, sırt gibi ağrılar ile terleme ve nefes darlığı gibi durumların ise atipik belirtiler olduğunu kaydeden Prof. Dr. Çiçek, bu semptomların birçok hastalıkla da karıştırılabileceğine işaret etti.

Kalp damar tıkanıklığının çok fazla hastalık ya da hastalık belirtileriyle karıştırıldığını ifade eden Çiçek, “Bir Japon özdeyişi, ‘Göbek deliğinden çeneye kadar herhangi bir ağrı, aksini ispat edinceye kadar kalp ağrısı kabul edilmeli' der. Çok fazla hastalık ya da hastalık belirtileri ile karışabilir. En önemlileri mide ağrılarıdır. Kalbin altından geçen damarda eğer tıkanıklık olursa bu durumda mide bölgesinde bir ağrı hissedilir. Hastalar bunu sıklıkla reflü ve gastrit gibi mide problemleriyle karıştırabilirler. Bazen hekim arkadaşlarımız da bunu karıştırıp bir süre mide ilaçlarıyla tedavi etmeye çalışabilirler. O yüzden mide problemleri, kalp damar tıkanıklığında en çok karıştırılan hastalık gurubudur” diye konuştu.

Davran Çiçek, hastaların midesinde ağrı, yanma, acıma olduğunda bunun mutlaka kalp damar tıkanıklığı açısından teyit edilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Kaynak: İHA

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