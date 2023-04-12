Kordon kanı örneğinde korkutan sonuç: Yüze yakın toksik madde tespit edildi, kanser vakaları arttı

Dünyada ve Türkiye'de kanser vakalarının geçen yüzyıla oranla 2,5 kat arttığını belirten Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Camcı, kansere yakalanma yaşının giderek düştüğüne dikkat çekerek, anne karnındaki bebeğe kordon bağından yüze yakın toksik madde aktarıldığını kaydetti.

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Günümüz yaşantı stili, stres, beslenme ve kanserojen maddelere maruziyet gibi faktörler kansere yakalanma ihtimalini de artıyor. Türkiye'de her yıl yaklaşık 250 bin kanser tanısı konulduğunu ifade eden BHT Clinic İstanbul Tema Hastanesi Tıbbı Onkoloji Bölümünden Prof. Dr. Celalettin Camcı, 125 ila 150 bin arasında insanın kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. 1900'lü yılların başından itibaren alınan uluslararası istatistiklere göre kanserin geçen yüzyılın bu zamanlarına kıyasla yaklaşık 2,5 kat artmış olduğunu kaydeden Camcı, önümüzdeki 30 yıl içerisinde ise yaklaşık iki kat daha artmasını beklediklerini söyledi.

Bebeklerinin kordon kanından alınan kan örneklerinde yüze yakın toksik tespit edildi. Bu toksik maddeleri annenin vücuduna alarak, bebeğine taşıdığını ve doğumdan evvel çocuğuna naklettiğini ifade eden Prof. Dr. Celalettin Camcı, “Bu maddeler zaman içerisinde birikmeye deva ettiği için vücudun bunu ortadan kaldırma kapasitesi azalıyor ve buna bağlı olarak kronik hastalıklarda ve kanser türlerinde artış meydana geliyor. Dolayısıyla da maalesef kanserin daha erken yaşlara kadar indiğini gözlemliyoruz” dedi.

Bütün kanserlere bakıldığında yüzde 10'a kadar genetik faktörlerin etkili olduğunu kaydeden Prof. Dr. Camcı, ailesinde kanser olanlarda riskin çok daha yüksek olduğunu belirtti. Risk faktörü yüksek olanların daha sık ve genç yaştan itibaren kontrollerini yaptırmaları gerektiğini söyleyen Camcı, “Günümüzde yapılan bazı genetik test panelleriyle bu hastaların kansere yakalanma risklerinin önceden hesap edilmesi mümkün olabiliyor” ifadelerinde bulundu.

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