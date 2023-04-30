Ani sıcaklık değişimleri hastalıkları tetikliyor

Hava sıcaklıklarının değişmesiyle beraber virüs kökenli hastalıkların artmaya başladığını ifade eden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Önder Akkaya, Vakaların alerjik kökenli diğer hastalıklardan ayırt edilmesinin önemli olduğunu, hastaların en yakın sağlık kuruluşuna gitmelerini tavsiye etti.

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Doruk Nilüfer Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Önder Akkaya, “Mevsim geçişlerinin yaşandığı bu günlerde özellikle hava sıcaklığının ani oynamalarıyla beraber birtakım sorunları sıklıkla görmeye başladık. Özellikle öksürük, boğaz ağrısı, devam eden geniz akıntısı ve burun akıntısı gibi şikâyetlerle başvuran hastalarımızın yoğunluğu artmaya başladı. Bu durumu iyi ayırt etmek lazım, mevsim geçişiyle hava sıcaklıklarının değişmesiyle beraber virüs kökenli hastalıklar artmaya başladı. Daha önce Covid sebebiyle sık gördüğümüz enfeksiyonlar son zamanlarda değişik etkenlerle ortaya çıkmaya başladı. Son günlerde influenza enfeksiyonlarını sıklıkla görmeye başladık. Bunlar daha çok ateşin eşlik ettiği boğaz ağrısı, ilerleyen halsizlik, baş ve kas ağrıları gibi belirtilerle ortaya çıkmakta. Bu vakaların alerjik kökenli diğer hastalıklardan ayırt edilmesi çok önemli. Klinik olarak bunu iyi ayırt etmek gerekiyor. Son günlerde bahar ayının gelmesiyle özellikle polen oluşması polenlerin ve diğer alerjenlerin sıklığının artmasıyla beraber yine boğaz ağrısı, geniz akıntısı ve öksürüğü sıklıkla görebiliyoruz. Özellikle boğaz bölgesinde ağrı, kronik öksürük, geniz akıntısı, burun akıntısı, cilt reaksiyonu gibi belirtileri olan vakaların mutlaka bir hekim tarafından değerlendirilmesi bunların bir enfeksiyon ajan tarafından oluşturulduğunu ya da bir alerjik kökenli bir reaksiyon mu olduğunu net olarak verife edilmesi ve buna göre de tedavisinin planlanması gerekmektedir" dedi.

Kronik öksürüklü vakalar da akciğer kökenli bir hastalık olup olmadığı da iyi bir şekilde araştırılması gerektiğini ifade eden Akkaya, "Devam eden kronik öksürüğü olan vakalarda diğer bir sıklıkla karşımıza çıkan sebep de gastroözofageal reflü dediğimiz mide asidinin yemek borusundan yukarıya doğru kaçağıyla ortaya çıkan özellikle boğaz bölgesinin arka tarafında oluşan tahriş sebebiyle kronik öksürük de biraz önce bahsettiğim diğer sebepleriyle ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmesi gerekmekte. Basit gribal enfeksiyonların kısa süreli geçişlerinin dışında uzayan öksürük, geniz akıntısı ve burun akıntısı gibi şikayetleri olan vakaların mutlaka en yakın sağlık kurumuna başvurmasını ve iyi bir şekilde evale edilmesini tavsiye ederim” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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