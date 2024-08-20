Yalı Çapkını Aşkı Gerçek Oldu! Beril Pozam ile Ersin Arıcı Evlendi
Milyonların severek izlediği Yalı Çapkını dizisinde başlayan aşktan mutlu haber geldi. Dizide birbirlerine aşık olan fakat kavuşamayan Suna ile Abidin çifti gerçek hayatta mutluluğu yakaladı. Beril Pozam ve Ersin Arıcı çifti sade bir törenle nikah masasına oturdu. Beril Pozam ile Ersin Arıcı'yı rol arkadaşları da yalnız bırakmadı.
Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinin kavuşamayan aşıkları Suna ile Abidin gerçek hayatta mutluluğu yakaladı.
Kaynak: Gerçek Gündem