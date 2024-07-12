Survivor 2025 Hakkında Bomba İddia! Acun Ilıcalı Dördüncü Yarışmacıyla Anlaştı Mı?

Survivor All Star’ın yankıları sürerken Survivor 2025 hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Ahmet, Hikmet ve Sema’dan sonra Semih’le ettiği kavgayla hafızalara kazınan Efecan Dianzenza’nın da kadroda yer alacağı iddia edildi. Acun Ilıcalı ile anlaştı mı? İşte yanıtı…

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Survivor 2025 Hakkında Bomba İddia! Acun Ilıcalı Dördüncü Yarışmacıyla Anlaştı Mı? - Resim: 1

Survivor All Star’ın bu sene şampiyonu Ogeday Girişken oldu. Survivor 2025 için hazırlıklara başladı. Kadroda kimlerin yer alacağı merak ediliyor. Survivor All Star'a sert yorumlarıyla damga vuran ve All Star'a ücrette anlaşamadığı için gitmediği iddia edilen Adem Kılıççı'nın yarışmaya döneceği iddia edildi. Adem iddialara dair yanıt gelmedi. Survivor 2025 sezonu için Adem'den sonra, Hikmet ve Sema'nın da kadroda olacağı konuşuluyor.

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