Kadir Ezildi Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı! İşte Nişandan İlk Kareler...
Temizlik Bağımlıları programıyla ilk kez ekranlara gelen Kadir Ezildi, “En Hamarat Benim” isimli gündüz kuşağı programıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Sosyal medyayı aktif kullanan Ezildi’nin sevgilisi merak ediliyordu. Evlilik hazırlığında ilk adımı atan Ezildi, aile arasında düzenledikleri söz töreninin fotoğraflarını paylaştı. Sözden ilk karelere beğeni yağdı.
"En Hamarat Benim” isimli gündüz kuşağı programıyla adını geniş kitlelere duyuran sunucu Kadir Ezildi, özel hayatıyla da gündem oldu. Evlilik hazırlığındaki Kadir Ezildi sır gibi sakladığı sevgilisini sonunda paylaştı.