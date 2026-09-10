Menderes Belediyesi Soruşturmasında Yeni Gelişme! İlkay Çiçek’in Yanına Yerleştirildiği İddia Edilen Avukat Gözaltında

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İzmir Menderes Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile cinsel içerikli WhatsApp yazışmaları yaptığı tespit edilen Avukat Elifnur G. dün yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgularda, şüpheli avukat Elifnur G.’nin Kuruçaylar suç örgütü tarafından Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in yanına yerleştirildiğinin de belirlendiği öne sürüldü.

16 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada Menderes Belediyesi’nde “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “rüşvet”, “irtikap”, “resmî belgede sahtecilik”, “görevi kötüye kullanma” ve “imar kirliliğine neden olma” suçlarının örgütlü şekilde işlendiği iddiasıyla aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

BELEDİYE OPERASYONUNDA 10 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Gözaltı kararının ardından jandarma ekipleri sabah saatlerinde Menderes Belediyesi’ne operasyon düzenlemiş, Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 10’u, aralarında İlkay Çiçek’in de bulunduğu isimlerin tutuklanmasıyla sonuçlanan süreçte cezaevine gönderilmişti.

İLKAY ÇİÇEK CHP’DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Soruşturma sürecinin ardından geçtiğimiz ay CHP’den istifa ettiğini açıklayan İlkay Çiçek, kendisine savunma hakkı tanınmadığını ve partisinin kendisini lekelediğini iddia etmişti.

Kaynak: İHA