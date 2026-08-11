Menderes Belediyesi'nde Seçim Tarihi Belli Oldu

Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yerine başkan vekili seçimi 17 Ağustos'ta yapılacak.

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Menderes Belediyesi'nde Seçim Tarihi Belli Oldu
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İzmir Valiliği, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekili seçiminin 17 Ağustos Pazartesi günü yapılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Menderes Belediye Başkanı İlkay ÇİÇEK, Anayasanın 127’nci maddesinin 4’üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlık Makamının 08.08.2026 tarihli Onay'ı ile görevden uzaklaştırılmıştır. Valiliğimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesine göre, Belediye Başkan Vekili seçimi için, Belediye Meclisinin 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.30’da Menderes Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonunda olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: ANKA

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