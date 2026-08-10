İhracı İstenmişti! CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek Partiden İstifa Ettiğini Duyurdu

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'i CHP kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti.

CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Bu gelişmenin ardından Çiçek, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Çiçek, CHP Genel Merkezi’ne sunduğu istifa dilekçesinde, hakkında yürütülen soruşturma ve tutuklama sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tutuklama gerekçesinde “gerçekliği kanıtlanmamış ve aynı gün içerisinde üretildiği anlaşılan sahte WhatsApp mesajlarının” delil olarak gösterildiğini savunan Çiçek, söz konusu mesajlarla ilgili daha önce İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunduğunu belirtti.

'EMEK VERDİĞİM PARTİ TARAFINDAN LEKELENDİM'

Çiçek, istifa dilekçesinde CHP Genel Merkezi’nin kendisini ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etmesine de tepki gösterdi. Hakkındaki suçlamalara ilişkin savunmasının alınmadığını belirten Çiçek, “Kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadan, ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildim. Bana savunma hakkı tanınmadan, bu kez de emek verdiğim partim tarafından lekelendim” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Çiçek, istifa dilekçesinin devamında "Partim bana savunma hakkını dahi tanımazken, kendi çocuklarını yiyerek aklanmaya çalışıyor. Beni ve benimle birlikte gözden çıkardığınız meclis üyelerimizi hesaba katarak kurduğunuz Menderes Belediye Meclisi aritmetiği, umarım Menderes halkının iradesini hiçe sayacak kadar sizi iktidara yakınlaşma hırsına sürüklememiştir." sözleriyle belediyede yapılacak başkan vekili seçimlerine dikkat çekti.

'KALBİMDEKİ CHP'Yİ YOK EDEMEYECEKSİNİZ'

Çiçek, "Şunu bilesiniz ki, kalbimdeki Cumhuriyet Halk Partisini yok edemeyeceksiniz. Bugün yıkılan çatının yarın yine emek verenlerin elleriyle, bu topraklar üzerinde yeniden inşa edileceğine olan umudum ve inancımla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim" istifa talebinin işleme alınmasını istedi.

Kaynak: ANKA