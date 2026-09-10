26 Yıllık Sır Çözülüyor mu? Çağla Tuğaltay Cinayetinde Şok Gelişme: Tırnağından Sonra Şortunda da Çıktı

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İstanbul'un Şişli ilçesinde 26 yıl önce işlenen ve Türkiye'yi sarsan Çağla Tuğaltay cinayetinde adli tıp teknolojisindeki son gelişmeler sayesinde çok kritik bir delile ulaşıldı. Fulya’daki evinde 5 Haziran 2000 tarihinde okuldan döndüğü sırada boğazı kesilerek katledilen 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay’ın soruşturması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince titizlikle sürdürülüyor.

YENİ TEKNOLOJİ KATİLİN İZİNİ BULDU

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olay günü elde edilen bulguları ve Tuğaltay'ın giysilerini, yeni nesil teknolojik imkanlarla yeniden analiz edilmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. Uzmanlar tarafından yapılan detaylı incelemelerde, Çağla Tuğaltay'ın olay günü üzerinde bulunan şortunun iki ayrı noktasında yabancı bir erkeğe ait biyolojik bulgulara rastlandı. DNA örneklerinin şortun belindeki lastik kısmında ve paça bölümünde yoğunlaştığı aktarıldı.

TIRNAKTAKİ DOKUYLA ŞORTTAKİ DNA EŞLEŞTİ

Laboratuvarda yapılan DNA karşılaştırma testleri, soruşturmanın seyrini kökten değiştirecek bir gerçeği ortaya çıkardı. Şortun iki farklı bölgesinden izole edilen erkek DNA profillerinin, 2013 yılında Tuğaltay'ın tırnak arasından elde edilen erkek DNA profiliyle tam uyumlu olduğu belirlendi. Çağla'nın cinayet anında direnirken tırnaklarına geçen doku ile kıyafetindeki izlerin aynı kişiye ait olduğunun kesinleşmesi üzerine, Cinayet Büro Amirliği ekipleri kimlik tespiti için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

FALİ MEÇHUL DOSYASI YENİDEN AÇILDI

2013 yılındaki incelemede tırnakta bulunan erkek DNA’sının o dönem veri tabanındaki kimseyle eşleşmemesi nedeniyle katilin kimliği belirlenememişti. Dosyanın yeniden açılmasıyla birlikte Şişli Fulya’daki cinayet adresinde yeniden keşif çalışması yapıldı. Geçmişte ifadesine başvurulan tüm şüpheli ve tanık profillerini yeniden masaya yatıran ekipler, şimdi Adli Tıp'tan çıkan bu kesinleşmiş DNA profilinin sahibini arıyor.

Kaynak: DHA