Mansur Yavaş Hakkında Çarpıcı İddia: CHP’den İstifa Edecek

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CHP’den ayrılan milletvekillerinin YENİ Parti’yi kurmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu olurken, Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi siyasi gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu.

Görüşmenin ardından Yavaş’ın siyasi geleceğine ilişkin yeni kulis bilgileri gündeme geldi. Gazeteci Sinan Burhan, tv100 yayınında yaptığı değerlendirmede Yavaş’ın AK Parti’ye geçeceği yönünde iddiaların AK Parti kaynakları tarafından yalanlandığını ancak Yavaş’ın CHP’de de kalmayacağını söyledi.

Burhan’ın aktardıkları şöyle: "AK Parti kaynakları ile görüştüm. Net bir cevap vereyim. Şu an için Mansur Yavaş AK Parti'ye geçmiyor. Böyle bir talep de yok. Beklenti de yok. Mansur Yavaş, Yeni Parti'ye de katılmıyor. Mansur Yavaş CHP'de kalmayacak. Büyük ihtimal CHP'den istifa edecek. Eylül ayı içerisinde olabilir, daha sonra olabilir.

'ARINALIM ÇAĞRISI YAPABİLİR'

Mansur Yavaş önümüzdeki günlerde Yeni Parti'ye ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik arınalım çağrısı yapabilir. Mansur Bey belediyelerde yaşanan yolsuzluk usulsüzlük iddialarını sadece siyasi bir sonuç olarak değerlendirmiyor. Bu tür yolsuzlukların olabilme ihtimalinin de ciddiye alınması gerektiğini belirtiyor."

Kaynak: Haber Merkezi