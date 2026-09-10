Mansur Yavaş Sessizliğini Bozdu: 'İki Genel Merkez de Rahatsızsa Gereğini Yaparım'

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son günlerde siyasi tutumu, gerçekleştirdiği üst düzey görüşmeler ve parti içi dengeler üzerinden üretilen senaryolara karşı sessizliğini bozdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından alevlenen tartışmalara yazılı bir açıklamayla yanıt veren Yavaş çok sert mesajlar verdi.

'ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU'NUN BİLGİSİ VARDI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin tek gündeminin Ankara'ya yapılacak yatırımlar, metro projeleri ve fuar alanı olduğunu belirten Mansur Yavaş, başkanlık sisteminin getirdiği bürokratik zorunluluklar nedeniyle bu görüşmelerin kaçınılmaz olduğunu savundu.

Siyasi spekülasyonları reddeden Yavaş, "Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek için Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem gerekiyorsa bugün de görüşürüm, yarın da görüşürüm" dedi.

Yavaş ayrıca, bu kritik zirveden önce hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de YENİ Parti lideri Özgür Özel’in bizzat bilgisi olduğunu ilk kez açıkladı.

'GENEL MERKEZLER RAHATSIZSA GEREĞİNİ YAPMAKTAN ÇEKİNMEM'

Siyaset arenasındaki kutuplaşmada tarafların tabanında ciddi bir öfke ve kırgınlık olduğunu gözlemlediğini ifade eden Yavaş, görevinin gerilimi büyütmek değil, düşürmek olduğunu vurguladı. Siyasi geleceğine dair en çarpıcı çıkışı ise "istifa" kartını masaya koyarak yaptı:

"Bugün ihtiyacımız olan; zamanı geldiğinde yeniden aynı masanın etrafında oturabilecek zemini korumaktır. Ben de o zemini korumaya çalışıyorum. Eğer bu sağduyulu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem. Ancak bugüne kadar her iki genel başkan tarafından da şahsıma olumsuz bir söylem iletilmemiştir."

'BİZ YALANLAMAKTAN BIKTIK'

'CHP'den istifa edecek' iddialarına da değinen Yavaş, tepkisini şu sert cümlelerle dile getirdi:

"Son olarak, her gün televizyon ekranlarına çıkarak şahsımla ilgili “kulis bilgisi” adı altında gerçeği yansıtmayan iddialar ortaya atan bazı gazetecilere de seslenmek istiyorum: Biz sizi yalanlamaktan bıktık. Siz yalan söylemekten bıkmadınız. Siyasette ne düşündüğümü, nasıl bir tutum alacağımı ya da hangi kararı vereceğimi öğrenmenin yolu televizyon ekranlarında senaryo üretmek değildir. Benim ağzımdan duymadığınız hiçbir söze itibar etmeyiniz."

Ankara Belediye Meclisi'ndeki denge politikasının başarıya ulaştığını ve CHP-YENİ Parti bloğu olarak firesiz seçim kazandıklarını hatırlatan Yavaş, sağduyu çizgisini koruyacağını ilan etti.

Kaynak: Haber Merkezi