Bakan Gürlek Kritik Dosyaları Açtı: Ahbap, Gülistan Doku, Süleymancılar, İBB, Kaşif Kozinoğlu...

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul’daki adliyelerde görev yapan yargı muhabirlerini Ankara’daki Bakanlık binasında kabul ederek Türkiye gündeminin en sıcak adli soruşturmalarına ilişkin tarihi açıklamalarda bulundu.

Göreve geldikten sonra yasa dışı bahis, uyuşturucu, kara para ve çetelerle mücadeleye yönelik tavizsiz genelgeler yayımladıklarını belirten Gürlek, yargı mensuplarına şu tarihi mesajı verdiğini aktardı:

"Ucu nereye giderse gitsin, kim çıkarsa çıksın, dosyanın kapağındaki ismi kapat, içindeki delillere bak. Kararını yalnızca hukuka ve delile göre ver."

Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın henüz 4 ayda 46 maktulün yer aldığı 40 dosyayı aydınlattığını, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının da bu koordinasyonda sürdüğünü ekledi.

245 MİLYON DOLAR VE 4,6 MİLYON DOLARLIK AMERİKA SENEDİ

Ahbap Derneği ve Haluk Levent hakkındaki soruşturmanın mali boyutunu açıklayan Gürlek, yaklaşık 245 milyon dolarlık bir para trafiğinin incelendiğini belirtti. MASAK raporları ve itirafçı beyanlarının dosyada olduğunu söyleyen Gürlek, Amerika’daki bir klinik sahibinin şok ifadesini paylaştı:

"Müşteki, Haluk Levent’in kliniğine gelerek yardım istediğini, ona 4 milyon 600 bin dolar verdiğini ve karşılığında senet düzenlendiğini söylüyor. Borçlu sıfatıyla imza var ancak ödeme yapılmadığı iddiası var. Paraların nereye gittiği, bazı taşınmazların neden doğrudan Levent adına değil de asistanı Yeliz Kaya ve Esin Önder Çağlayan adına devredildiğinin hukuki ve mali nedenleri inceleniyor. Ayrıca keşif heyeti raporlarında depolarda çürümeye terk edilmiş yeni malzemeler ortaya çıktı."

GÜLİSTAN DOKU DOSYASINDA KAN DONDURAN 'KİMYASAL MADDE' ŞÜPHESİ

Tunceli'de 2020'den beri kayıp olan Gülistan Doku dosyasında, son olarak Umut Altaş’ın ifadesiyle önemli ilerlemeler sağlandığını belirten Gürlek, adli tıp ve savcılığın üzerinde durduğu korkunç senaryoyu paylaştı:

"Dosyadaki bazı beyanlarda naaşın birkaç kez yer değiştirmiş olabileceğine ilişkin bilgiler bulunuyor. En son Pertek Yolu üzerindeki bir noktaya götürüldüğü yönünde beyanlar var. Ayrıca kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor."

Gürlek, geçmişte delil karartan kamu görevlilerine ilişkin ise "Kişinin vali olması veya başka bir makamda bulunması önemli değil. Somut suç şüphesi varsa kişinin unvanına bakılmaz" dedi.

İBB DAVASINDA EK İDDİANAME HAZIRLIĞI

Kamuoyunda "Ekrem İmamoğlu davası" olarak bilinen ve mahkeme aşamasına geçen soruşturmada "tanıkların tehdit edildiği" iddialarını kesin bir dille yalanlayan Gürlek, ifadelerin avukat huzurunda alındığını vurguladı.

Mevcut davanın dışında İBB'ye yönelik yeni dosyaların da olduğunu açıklayan Bakan Gürlek, "Cumhuriyet başsavcılığı tarafından ek iddianameye konu olabilecek yeni delil, rapor ve hukuki değerlendirmeler üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Yeni bazı ihale raporları söz konusu" dedi.

SÜLEYMANCILAR'A ALMANYA MERCEĞİ VE MENZİL AÇIKLAMASI

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasının uluslararası boyut kazandığını belirten Bakan Gürlek, Almanya'dan adli yardım talebinde bulunulduğunu ve şu an 80 kişinin tutuklu olduğunu açıkladı.

Hedeflerinin Kur'an kursları değil, dini duyguları istismar ederek üst kademeye lüks yaşam sağlayan mali yapı olduğunu belirten Gürlek, sosyal medyadaki "Menzil operasyonu" iddialarını ise yalanlayarak şu an yürütülen özel bir çalışma olmadığını söyledi.

KOZİNOĞLU, DAVUTOĞLU VE MELİH GÖKÇEK DOSYALARI

2011'de Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT görevlisi Kâşif Kozinoğlu dosyasının, firari bir FETÖ'cü cezaevi personelinin itirafları sonrası yeniden açıldığını belirten Gürlek, "Zehirlenme mi, kalp krizi mi, bir ilaç etkisi mi inceleniyor" dedi.

Feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında 2021 yılına ait bir video nedeniyle "cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması yürütüldüğünü ve zaman aşımı süresinin dolmadığını belirten Gürlek, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek ve oğulları hakkında da ulaşan ihbarlar doğrultusunda savcılığın soruşturma başlattığını ve bazı kişilerin ifadelerinin alındığını teyit etti.

Gürlek ayrıca, Van'da ölü bulunan Rojin Kabaiş'in telefonundaki teknik incelemelerin sürdüğünü ekledi.

'KARA HAYDAR' VE SOSYAL MEDYADA GÖSTERİŞLİ YAŞAM MERCEK ALTINDA

Toplumda oluşan "cezasızlık algısını" yıkmakta kararlı olduklarını belirten Bakan Gürlek, sosyal medyada kaynağı belirsiz zenginliklerin teşhir edilmesine sert tepki gösterdi:

"En son Van'da 'Kara Haydar' olarak kamuoyuna yansıyan bir olay oldu. İnsanların gözü önünde, kaynağı açıklanamayan yüksek miktarda para ve aşırı gösterişli yaşam görüntüleri üzerinden devletin ve kamu kurumlarının itibarıyla oynanmasına müsaade edilemez. Bir tarafta insanlar geçim sıkıntısı çekerken diğer tarafta kaynağı tartışmalı servetin, korumaların ve lüks hayatın sosyal medyada teşhir edilmesi toplumda ciddi rahatsızlık meydana getiriyor. Suç kim tarafından işlenirse işlensin aynı hukuk uygulanmalı."

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE', ÇOCUK PAKETİ VE GAZETECİLERE KORUMA VURGUSU

Meclis'te 467 oyla kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için ilk ve temel şartın "örgütün tamamen silah bırakması ve tasfiyesi" olduğunu söyleyen Gürlek, bu tespitin MGK kararıyla yapılacağını, ardından cezaevlerinden ve dışarıdan gelecek başvurular için Adalet Bakanlığı bünyesinde bir çalışma birimi kurulduğunu açıkladı.

Yeni yayımlanan "Çocuk Paketi" ile de velilik ve vesayet görevlerini ihmal eden ailelere ceza hükümleri getirildiğini belirtti. Hakim ve savcıların HSK tarafından korunduğu algısını da reddeden Bakan, şaibeye karışanların vatandaşla aynı hukuka tabi tutulduğunu söyledi.

Son olarak basın mensuplarına yönelik fiziki saldırıları kınayan Gürlek, "Gazetecilere yönelen saldırılar yalnızca bireye değil, toplumun haber alma hakkına karşı bir saldırıdır" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: AA